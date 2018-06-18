Месси, Дибала и Ди Мария отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины

Сборная Аргентины по футболу провела тренировку в рамках подготовки к матчу второго тура чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии.

Нападающие сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала, а также полузащитник Анхель Ди Мария отсутствовали в заключительной части тренировки, которая была открыта для прессы.

Сборная Аргентины проводит подготовку в подмосковных Бронницах. Матч Аргентина — Хорватия состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что нападающий Никола Калинич отчислен из состава команды на чемпионате мира 2018 года в России.