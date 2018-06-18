Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Калинич отчислен из состава команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что нападающий Никола Калинич отчислен из состава команды на чемпионате мира 2018 года в России.

«Калинич действительно покинул расположение сборной. В матче с Нигерией он отказался выходить на замену. Такая ситуация произошла с ним уже второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира», — цитирует Далича РИА Новости.

В матче с Нигерией Калинич отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной. Следующий матч сборная Хорватии проведёт с командой Аргентины 21 июня.

Ранее СМИ сообщали, что Калинич будет исключён из состава сборной Хорватии из-за отказа выйти на замену в матче ЧМ-2018.