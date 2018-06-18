Дети-волонтёры ЧМ-2018 поработали журналистами на мероприятиях в Москве и Ростове-на-Дону

Дети-волонтёры приняли участие в мероприятиях в Москве и Ростове-на-Дону, посвящённых чемпионату мира 2018 года в России, в качестве журналистов.

«Вообще, чемпионат мира — довольно большое событие для нашей страны, поэтому я безумно рада, что могу присутствовать сегодня здесь и быть причастной к этому всему», — сказала девятиклассница София Головач.

На пресс-конференции в Москве была представлена тема «Российские дизайнеры объединились к ЧМ-2018». Гостями были посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва, «Мисс мира — 2008» Ксения Сухинова и основатель интернет-магазина Айсель Трудель.

В Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция певицы Аниты Цой.

Ранее сообщалось, что на станциях Московского метрополитена стали дежурить волонтёры в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.