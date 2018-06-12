В московском метро стали дежурить волонтёры в преддверии ЧМ-2018

На станциях Московского метрополитена стали дежурить волонтёры в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт m24.

Об этом говорится в микроблоге метро в соцсети Twitter.

Волонтёры готовы помочь пассажирам выбрать оптимальный маршрут и ответить на вопросы. Они владеют английским языком.

Ранее Nation News сообщало, что на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018.