Кейн и Алли вошли в стартовый состав сборной Англии на матч ЧМ-2018 с Тунисом

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Туниса на матч первого тура чемпионата мира 2018 года в России.

С первых минут атака сборной Англии будет представлена двумя лидерами «Тоттенхэм Хотспур» — Деле Алли и Гарри Кейном, а также форвардом «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Матч ЧМ-2018 Тунис — Англия пройдёт в Волгограде 18 июня. Начало — в 21:00.

Ранее посол Туниса в России Мухаммед Али Шихи поделился впечатлениями от организации чемпионата мира по футболу 2018 года.