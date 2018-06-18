Голкипер сборной Египта: вратари — жертвы ФИФА

Вратарь сборной Египта по футболу Эссам аль-Хадари высказал своё мнение о мяче, изготовленном специально для чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы жертвы ФИФА и того, что футбол развивается. Каждые четыре года появляется новый мяч, и иногда они удобны для бутс, но не для вратарей. Раньше было так же. Мы, вратари, жертвы, нам надо больше тренироваться и привыкать. Нынешний мяч непрост, но все вратари к нему привыкают, все равны, хоть и страдают больше других», — сказал аль-Хадари на пресс-конференции.

Он также выразил надежду, что лидер национальной команды Мохаммед Салах примет участие в матче второго тура ЧМ-2018 с Россией.

«Нас 23 человека, и мы рады, что Мохаммед приехал, восстановился, и каждый из нас готов. И все надеются, что он выйдет на поле», — заявил аль-Хадари.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер заявил, что нападающий Мохаммед Салах входит в десятку лучших игроков мирового футбола на данный момент.