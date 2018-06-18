В МВД заявили, что устроившие конфликт в поезде британские фанаты были пьяны

Два британских болельщика, устроившие конфликт в поезде Москва — Волгоград, находились в состоянии алкогольного опьянения, они привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Управление МВД России на транспорте по ЦФО.

Отмечается, что в их отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Кроме того, в отношении одного из болельщиков возбуждено дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти»).

По данным ведомства, один из британских болельщиков в состоянии опьянения разбил окно двери вагона и получил резаную травму руки. Ему была оказана медицинская помощь в железнодорожной больнице Ельца.

Кроме того, во время стоянки другой болельщик решил выйти из поезда. Когда соотечественники попытались его остановить, произошёл конфликт. При этом нарушитель не реагировал на замечания сотрудника полиции и был доставлен в дежурную часть МВД для разбирательства.

Ранее сообщалось, что, по данным МИД Великобритании, на время ЧМ в Россию и соседние страны не пустят 1,8 тыс. английских футбольных хулиганов.