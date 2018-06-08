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МИД Британии: на время ЧМ в Россию и соседние страны не пустят 1800 английских футбольных хулиганов

8 июня 2018, 08:30
МИД Британии: на время ЧМ в Россию и соседние страны не пустят 1800 английских футбольных хулиганов

На чемпионат мира по футболу в России приедут до 10 тыс. британских болельщиков. При этом Лондон намерен принять меры, чтобы не допустить въезд в Россию и соседние страны порядка 1800 фанатов, которые ранее были замечены в проявлении агрессии и нарушениях общественного порядка. Такие данные предоставил МИД Великобритании в Палату общин. С письменным свидетельством, направленным в парламент, ознакомился RT.

В британском МИД отмечают, что подавляющее большинство болельщиков, купивших билеты на ЧМ в Россию, — это «истинные фанаты, которые просто хотят наслаждаться футболом».

«Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведётся работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек», — говорится в документе.

Как сообщили в ведомстве, «на время соревнований в Россию планируется направить группу сотрудников британской полиции, которые будут действовать совместно со своими российскими коллегами в Москве и других городах, где пройдут матчи с участием сборной Англии».

Британский МИД также отмечает, что уже после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери английские болельщики приезжали в Россию на матч «Арсенала».

«Через некоторое время после инцидента в Солсбери футбольный клуб «Арсенал» выступил в Москве. В тот вечер на территории стадиона была размещена группа сотрудников посольства Великобритании на случай поступления обращений за консульской помощью. В период до матча, а также во время него подобных обращений не было, а сотрудничество с местными властями проходило в позитивном ключе», — говорится в заявлении ведомства.

Летом 2016 года на чемпионате Европы по футболу во Франции произошли столкновения между фанатами сборной Англии и России.

На ЧМ-2018 сборная Англии выступит в группе G, где сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.


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