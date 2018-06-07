Путин призвал предоставить России доступ к Юлии Скрипаль
- globallookpress.com
Как отметил глава государства в ходе прямой линии, если бы против Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество, то они погибли бы в течение нескольких минут или секунд.
«Слава богу, этого не произошло, значит, мы имеем дело с чем-то другим... Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность доступа к нашим гражданам, к Юлии в данном случае, и дали бы возможность полноценно участвовать в расследовании», — сказал Путин.
По его словам, пока этого не произошло, комментировать ситуацию трудно.
RT ведёт прямую трансляцию.