В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Швеции переиграла национальную команду Южной Кореи — 1:0.

Единственный гол забил защитник сборной Швеции Андреас Гранквист, который реализовал пенальти на 65-й минуте.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Швеция — Южная Корея

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре Швеция встретится с Германией, Южная Корея — с Мексикой. Оба матча состоятся 23 июня.

Ранее сообщалось, что Гранквист был признан лучшим игроком встречи матча Швеция — Южная Корея.