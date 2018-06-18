Азар, Де Брёйне и Лукаку попали в стартовый состав сборной Бельгии на матч ЧМ-2018 с Панамой

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Панамы на очный матч чемпионата мира 2018 года в России.

В атаке сборной Бельгии выйдут лидеры команд Английской премьер-лиги Эден Азар («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»).

Матч Бельгия — Панама состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 18:00 мск.

Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела поделился ожиданиями от игры сборной своей страны с командой Бельгии на чемпионате мира в России.