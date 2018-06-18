В сборной Сербии заявили, что болели за Россию

Ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что команда «сильно болела» за Россию в стартовом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Ещё тогда нам хотелось, чтобы частичка поддержки россиян обратилась к нам в качестве ответного жеста. Спасибо всем, мы будем стараться показывать хорошую игру», — отметил он.

Кроме того, Обрадович выразил благодарность России за приём и поддержку во время ЧМ-2018.

По его словам, на базе в Светлогорске созданы идеальные условия.

Ранее советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей команде Мексики в своём первом матче.