Более 99% населения Исландии посмотрели игру своей сборной с Аргентиной на ЧМ-2018

Пресс-служба Футбольной ассоциации Исландии сообщила, что 99,6% граждан страны смотрели трансляцию матча своей сборной с командой Аргентины на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«99,6% всего населения Исландии смотрели по телевизору матч Аргентина — Исландия на ЧМ-2018. Вот это статистика», — говорится в сообщении.

Матч Аргентина — Исландия прошёл 16 июня в Москве и завершился вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона раскритиковал игру сборной Аргентины в матче с Исландией на ЧМ-2018 по футболу.