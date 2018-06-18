Марадона раскритиковал игру сборной Аргентины в матче с Исландией на ЧМ-2018 по футболу

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал игру команды в матче первого тура чемпионата мира 2018 года.

«Если сборная Аргентины продолжит так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой. Команда оказалась не готова к игре, это позор», — приводит слова Марадоны El Comercio.

Он отметил, что команда продолжала играть навесами в штрафную площадь, а не пыталась разыгрывать мяч короткими пасами.

«Я не виню игроков. Я виню в результате недостаточную подготовку к матчу, потому что её не было вовсе», — подчеркнул Марадона, добавив, что в будущих матчах у аргентинских футболистов с Хорватией и Нигерией также могут возникнуть серьёзные проблемы.

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