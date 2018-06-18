Стало известно, в какой форме сборная России сыграет в матче ЧМ-2018 с Египтом

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, в какой форме команда сыграет в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Египта.

«Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь — в зелёном», — говорится в сообщении.

Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь - в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu — Сборная России (@TeamRussia) 18 июня 2018 г.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка сборной России к матчу ЧМ-2018 с Египтом.