Черчесов рассказал, как проходит подготовка сборной России к матчу ЧМ-2018 с Египтом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка команды к матчу группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта.

«Подготовка идёт по плану. Выполнили всю работу, которую планировали. Добавили сегодня стандартные положения, потому что вчера не успели сделать. А так, все готовятся», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победы над Саудовской Аравией.