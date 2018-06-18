Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 18 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 15:00 мск.

Ранее Андреас Гранквист рассказал, за счёт чего Швеция может обыграть Южную Корею на ЧМ-2018.