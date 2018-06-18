Черчесов сравнил сборные Египта и Саудовской Аравии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил команды Саудовской Аравии и Египта.

«Не могу пока оценить и сравнить эти команды. Но есть одна схожесть: они играют по схожей системе и обладают хорошим подбором техничных игроков. Но Египет на ранг выше, чем Саудовская Аравия», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Матч с Египтом состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее Черчесов ответил на вопрос, кто сыграет в нападении сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом.