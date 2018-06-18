Черчесов ответил на вопрос, кто сыграет в нападении сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, принял ли он решение о том, кто сыграет в нападении в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта — Фёдор Смолов или Артём Дзюба.

«Мы, как и перед первой игрой, наигрываем все варианты. Сегодня пробовали. У нас есть время принять правильное решение. От первой игры ничего не зависит. Мы играем против схематично другой команды. Будем отталкиваться от того, чтобы доставить соперникам неудобства», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее Черчесов рассказал, как проходит подготовка сборной России к матчу ЧМ-2018 с Египтом.