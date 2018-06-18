Горан Брегович прокомментировал своё выступление в фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

Музыкант Горан Брегович прокомментировал своё выступление на Фестивале болельщиков в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, сообщает kp.ru.

Выступление состоялось в воскресенье, 17 июня, после матча Сербия — Коста-Рика (1:0).

«Приятно быть здесь. Все объединены футболом, но находят место и для музыки. Сербия победила, Хорватия победила. Много причин для радости», — заявил Брегович.

По его словам, он будет счастлив вспоминать этот день.

Ранее Nation News сообщало, что в Карелии открыли выставку в честь ЧМ-2018.