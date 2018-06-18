В Карелии открыли выставку в честь ЧМ-2018

В Национальном музее Карелии проходит выставка, посвящённая развитию футбола в республике. Она приурочена к 100-летию этого вида спорта в регионе и началу чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает Nation News.

Экспозиция состоит из 16 стендов. Посетители могут увидеть фотографии выдающихся футболистов и тренеров, узнать об истории турнира «Кожаный мяч».

Открытие выставки состоялось 14 июня. Церемонию посетили высокопоставленные чиновники в сфере спорта, а также экс-игрок сборной России Денис Зубко.

Экспозиция будет работать до 15 июля.

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