В Петербурге разработали туристическую карту для гостей ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге разработали туристическую карту для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ИТМО.

Авторы — специалисты Института наукоёмких компьютерных технологий Университета ИТМО Ксения Мухина и Александр Вишератин.

Как считают разработчики, карта позволит туристам сделать правильный выбор при посещении основных достопримечательностей города.

Схема имеет разноцветные обозначения, которые соответствуют таким запросам, как «Северная Венеция», «Александр Пушкин», «Российская империя», «Фёдор Достоевский», и др. Каждое отмеченное место имеет сопроводительную информацию с кратким описанием.

Такие карты появились и в других городах, принимающих ЧМ-2018.

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