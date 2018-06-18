Черчесов признался, что переживал за сборную Германии в матче ЧМ-2018 с Мексикой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о поражении Германии от команды Мексики в матче группового этапа ЧМ-2018.

«Посмотрел вчера и сегодня пересмотрел. У мексиканцев игра удалась, у немцев — нет. Счёт мог быть 0:1, 1:1, 3:2. Понятно, что мой коллега и друг Йоахим Лёв расстроен, но мы знаем, что они могут прийти в себя и исправить ситуацию, ещё есть два матча. А так я действительно переживал за них», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Сборная Мексики обыграла Германию со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что в Мехико зафиксировали искусственное землетрясение от прыжков болельщиков.