Британский дипломат заявила, что уверена в безопасности своих болельщиков на ЧМ-2018 в России

Заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл заявила, что британские болельщики будут в полной безопасности на чемпионате мира по футболу в России.

«Власти России и ФИФА сделали всё необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности. Мы абсолютно уверены в этом», — приводит слова Сколл ТАСС.

Соперниками сборной Англии на групповой стадии мундиаля в России станут команды Туниса, Панамы и Бельгии. Матчи пройдут 18, 24 и 28 июня в Волгограде, Нижнем Новогороде и Калининграде соответственно.

Ранее сообщалось, что британские учёные доказали взаимосвязь домашнего насилия и футбольных матчей.