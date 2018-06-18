Игнатьев считает, что сборной России будет достаточно ничьей с Египтом в матче ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Египта на групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Надо чуть-чуть успокоить футболистов и продолжать играть так, как мы играли. С точки зрения стратегии турнирной борьбы нашей команде будет достаточно и ничейного результата», — приводит слова Игнатьева РИА Новости.

Он отметил, что в матче с египтянами российской команде нужно очень внимательно сыграть в защите и как можно быстрее переходить из обороны в атаку.

«И надо делать больше вертикальных передач — чтобы соперники не успевали возвращаться назад из атак. А Мохаммеда Салаха мы вполне можем закрыть за счёт группового отбора», — добавил специалист.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало в 21:00.

Ранее сообщалось, что Виктория Лопырёва попросила Владимира Путина посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет.