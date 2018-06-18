Дзюба признался, что 20 лет мечтал забить на ЧМ

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о своих эмоциях после гола в ворота Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это было что-то неописуемое. Перед моими глазами пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове с самого детства», — приводит слова Дзюбы газета «Известия».

Он отметил, что ещё ребёнком смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и подумал, как было бы здорово забить на таком крупном турнире.

«Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что Дзюба процитировал персонажа из «Гарри Поттера» в новом интервью ФИФА.