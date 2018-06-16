Дзюба процитировал персонажа из «Гарри Поттера» в новом интервью ФИФА

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба процитировал персонажа из известной серии книг и фильмов о Гарри Поттере в своём новом интервью Международной федерации футбола (ФИФА).

«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света», — приводит слова Дзюбы журналист ФИФА Игорь Борунов в своём Twitter.

🗣️: «Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света».



Очередное огненное интервью любителя саги о Гарри Поттере, нападающего @TeamRussia Артема Дзюбы выйдет в ближайшие дни перед не менее эпическим матчем #RUS-#EGY, не пропустите! pic.twitter.com/wPu4zKftWs — Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 16 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018 с Россией.