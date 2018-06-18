Футболист сборной Мексики Чичарито: не хочу разводить шумиху

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито после победы над Германией рассказал о цели команды на чемпионате мира.

«Что я хочу меньше всего, так это разводить шумиху. Мы приехали на этот мундиаль в разгар огромной шумихи, негативной, занудной, тяжёлой. Сейчас всё будет наоборот, но в конце концов, мы хотим относится к этому как к шумихе. По крайней мере я хочу занять очень объективную и спокойную позицию: здесь наша главная цель — выйти в финал чемпионата мира. Ничего хорошего не будет, если мы проиграем Корее и Швеции и поедем домой», — сказал Чичарито в микст-зоне.

Спортсмен отметил, что его партнёрам по команде нужно спокойно воспринимать победу над Германией, так как она может выиграть оставшиеся матчи, а мексиканцы проиграть и не выйти в плей-офф.

«Если бы футбол был математикой, простым как дважды два, я бы всегда хотел иметь готовое решение и становиться чемпионом мира каждые четыре года. Это футбол, кто-то говорит, что это искусство, кто-то — что шоу, всё очень подвержено интерпретации, много точек зрения, надо быть объективным», — ответил Чичарито на вопрос, является ли прошедшая игра совершенной в тактическом плане для сборной Мексики.

Ранее сообщалось, что Моуринью считает справедливым результат матча между сборными Мексики и Германии на ЧМ-2018 по футболу.