Хромавший после матча с Швейцарией бразилец Неймар рассказал о своём состоянии

Нападающий сборной Бразилии Неймар, который получил повреждение в матче с национальной командой Швейцарии на чемпионате мира и начал сильно хромать, рассказал о своём самочувствии.

«Заморозка прошла, мне прикладывали лёд, поэтому я немного хромаю сейчас. Мне немного больно, но это не то, о чём нужно волноваться. Это не травма. Против меня сегодня было много нарушений», — приводит слова Неймара РИА Новости.

Бразилец в феврале перенёс операцию из-за травмы голеностопа и вернулся на поле только в конце мая.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Бразилии остался недоволен ничьей со Швейцарией на ЧМ-2018 по футболу.