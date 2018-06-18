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Хромавший после матча с Швейцарией бразилец Неймар рассказал о своём состоянии
18 июня 2018, 01:32
Нападающий сборной Бразилии Неймар, который получил повреждение в матче с национальной командой Швейцарии на чемпионате мира и начал сильно хромать, рассказал о своём самочувствии.
«Заморозка прошла, мне прикладывали лёд, поэтому я немного хромаю сейчас. Мне немного больно, но это не то, о чём нужно волноваться. Это не травма. Против меня сегодня было много нарушений», — приводит слова Неймара РИА Новости.
Бразилец в феврале перенёс операцию из-за травмы голеностопа и вернулся на поле только в конце мая.
Ранее сообщалось, что наставник сборной Бразилии остался недоволен ничьей со Швейцарией на ЧМ-2018 по футболу.
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