Наставник сборной Бразилии остался недоволен ничьей со Швейцарией на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал ничейный результат с национальной командой Швейцарии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Швейцария — качественная команда, они усердно играли против нас. Мы сохранили уровень нашей игры в этом матче. Соперник чувствовал себя подавленным», — приводит слова Тите РИА Новости.

Он отметил, что в общей сложности у футболистов его команды было 20 голевых моментов, однако многие из них завершались ударами мимо ворот, что говорит об уровне концентрации.

«Когда соперник разгорячился, мы старались охладить их. И, конечно, я недоволен сегодняшним результатом», — добавил Тите.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Швейцарии по футболу считает неплохим результатом ничью с Бразилией.