Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бразилия — Швейцария

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии — 1:1.

На гол полузащитника пятикратных чемпионов мира Филиппе Коутиньо (20-я минута) швейцарцы ответили точным ударом бывшего хавбека московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что матч Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону посетили более 43 тыс. зрителей.