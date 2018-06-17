Сербский ресторан в Самаре бесплатно угощает болельщиков после победы сборной в матче ЧМ-2018

Один из сербских ресторанов в Самаре бесплатно угощает болельщиков плескавицей после победы сборной Сербии над национальной командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ресторан приготовил для любителей футбола 50 кг бесплатного угощения. Кроме того, сотрудники заведения отправили заявку в Книгу рекордов Гиннеса на самое масштабное приготовление плескавицы.

Российские и сербские болельщики возле ресторана вместе скандировали: «Сербия! Россия! Братья навек!»

Ранее сообщалось, что в Мехико зафиксировали искусственное землетрясение от прыжков болельщиков.