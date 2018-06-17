Немецкий футболист рассказал о гостеприимстве России

Защитник сборной Германии по футболу Марвин Платтенхардт поделился мнением о пребывании в России в период чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я был здесь и в прошлом году на Кубке конфедераций, и тогда мне все понравилось. Люди здесь отличные, все очень гостеприимные», — приводит слова Платтенхардта РИА Новости.

Немец отметил, что его команда недостаточно хорошо действовала против сборной Мексики, которая, в свою черед, играла агрессивно и выбрала на матч отличную тактику.

Ранее полузащитник сборной Сербии Милинкович-Савич рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча с Коста-Рикой.