Новости
Немецкий футболист рассказал о гостеприимстве России
17 июня 2018, 21:33
/ Reuters
Защитник сборной Германии по футболу Марвин Платтенхардт поделился мнением о пребывании в России в период чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Я был здесь и в прошлом году на Кубке конфедераций, и тогда мне все понравилось. Люди здесь отличные, все очень гостеприимные», — приводит слова Платтенхардта РИА Новости.
Немец отметил, что его команда недостаточно хорошо действовала против сборной Мексики, которая, в свою черед, играла агрессивно и выбрала на матч отличную тактику.
Ранее полузащитник сборной Сербии Милинкович-Савич рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча с Коста-Рикой.
Казаки, баян, песни и пляски: в Ростове встретили бразильских и швейцарских болельщиков
17 июня 2018, 21:37
Бразилия встречается с Швейцарией в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу
17 июня 2018, 21:35
Что происходит в России в четвёртый день ЧМ-2018 по футболу
17 июня 2018, 21:33
Моуринью о поражении Германии от Мексики на ЧМ-2018 по футболу в России
17 июня 2018, 21:08
Болельщики покидают «Лужники» после матча Германия — Мексика
17 июня 2018, 20:08
Германия сенсационно уступила Мексике в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу
17 июня 2018, 19:52
Сборная Испании провела тренировку в Краснодаре
17 июня 2018, 19:09
Сборная России провела тренировку в преддверии матча с Египтом
17 июня 2018, 17:47
Четвёртый день ЧМ-2018: мексиканские и немецкие болельщики в ожидании матча
17 июня 2018, 16:51
Призыв к бойкоту ЧМ-2018, политика и хулиганы: Великобритании не удалось сорвать футбольный праздник
17 июня 2018, 16:16
Сербия обыграла Коста-Рику в матче группового этапа ЧМ-2018 по футболу
17 июня 2018, 16:14
Как в горах Северной Осетии смотрят матчи ЧМ-2018
17 июня 2018, 12:10
Анонс четвёртого игрового дня ЧМ-2018
17 июня 2018, 11:09
Моуринью подвёл итоги главных матчей третьего дня ЧМ-2018 по футболу
17 июня 2018, 07:33
Как болельщики Исландии и Аргентины поддерживали свои команды
17 июня 2018, 01:46
Самые яркие моменты третьего дня ЧМ-2018 в России
17 июня 2018, 01:14
Сборная Хорватии обыграла Нигерию и впервые за 20 лет стартовала с победы на ЧМ
17 июня 2018, 00:59
Итоги третьего дня ЧМ-2018
17 июня 2018, 00:29
Хорватия обыграла Нигерию в матче ЧМ-2018 по футболу и возглавила группу D
16 июня 2018, 23:52
Обзор околофутбольных событий третьего дня ЧМ-2018
16 июня 2018, 22:48
Поворот на 180 градусов: Борис Джонсон отказался от своих угроз бойкотировать ЧМ-2018 в России
16 июня 2018, 21:57
Сборная Перу проиграла Дании в матче группового этапа ЧМ-2018
16 июня 2018, 20:58
Российская сборная по футболу готовится к матчу с Египтом
16 июня 2018, 20:37
Что происходит в России в третий день ЧМ-2018
16 июня 2018, 20:22
Сборная Аргентины сыграла вничью в первом матче ЧМ-2018
16 июня 2018, 19:15
Фанаты сборных Испании и Португалии рассказали о своём восторге от поездки в Россию
16 июня 2018, 18:13
Жозе Моуринью в спецэфире RT подвёл итог матча между Аргентиной и Исландией на ЧМ-2018 в России
16 июня 2018, 18:01
Болельщики покинули стадион «Спартак» после матча Аргентина — Исландия
16 июня 2018, 17:58
Аргентина не смогла обыграть Исландию в матче группового этапа ЧМ-2018
16 июня 2018, 17:55
Как болеют за сборную Аргентины в Буэнос-Айресе
16 июня 2018, 16:17
В Чечне Мохаммеду Салаху подарили на день рождения 100-килограммовый торт
16 июня 2018, 16:02
Моуринью в спецэфире RT анализирует матч Аргентина — Исландия
16 июня 2018, 16:00
Экс-вратарь Аргентины о сборной своей страны, приметах и изменениях в футболе
16 июня 2018, 15:13
Сборная Франции обыграла Австралию в матче группового этапа ЧМ-2018 в России
16 июня 2018, 14:54
Болельщики собираются у стадиона «Спартак» перед матчем Исландии и Аргентины на ЧМ-2018
16 июня 2018, 14:27
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной в центре Москвы
16 июня 2018, 12:11
Анонс третьего игрового дня ЧМ-2018
16 июня 2018, 10:23
Лебёф о триумфе сборной Франции на ЧМ-1998
16 июня 2018, 07:45
Что говорили тренеры Португалии и Испании после матча
16 июня 2018, 01:42
Чем запомнится матч сборных Португалии и Испании
16 июня 2018, 01:29