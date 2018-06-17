Сербский футболист: поддержка русских болельщиков помогла нам победить

Полузащитник сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча группового этапа с национальной командой Коста-Рики.

«Русские и мы — братья, поэтому поддержка всего стадиона помогала. Они протянули нам руку помощи, которая помогла нам победить. Можно сказать, будто сегодня мы играли дома, потому что русские болели за нас. Это было важно, в том числе благодаря этому мы хорошо сыграли и победили», — приводит слова Милинковича-Савича «Чемпионат».

Хавбек выразил сожаление, что сербские футболисты не смогли хорошо посмотреть Россию, так как постоянно тренируются и не могут выходить в город.

Ранее футболист сборной Коста-Рики Уренья заявил, что любит Россию и наслаждается пребыванием в стране.