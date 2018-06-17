Футболист сборной Коста-Рики Уренья: люблю Россию и наслаждаюсь вашей страной

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья, который с 2011 по 2014 год выступал за краснодарскую «Кубань», поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Я люблю Россию. Организация чемпионата мира является фантастической. Разные стадионы, много людей. Россия проделала хорошую работу», — приводит слова Уреньи «Чемпионат».

Форвард отметил, что не был в России долгое время и очень рад вернуться.

«Наслаждаюсь вашей страной, потому что она забрала моё сердце. С ней у меня связано много приятных воспоминаний», — добавил Уренья.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Сербии получил от самарских властей сертификат на автомобиль Lada.