Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча между командами состоится 17 июня в Ростове-на-Дону. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что мексиканец Рафаэль Маркес стал третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти чемпионатах мира.