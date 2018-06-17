Тренер сборной Туниса рассказал, что его команда поставила цель выйти в четвертьфинал ЧМ-2018

Главный тренер сборной Туниса по футболу Набиль Маалул рассказал, что его команда поставила перед собой задачу дойти до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Нельзя играть в футбол без веры в себя. Это нормально — быть уверенными перед игрой с Англией, хотя мы оказались в очень сложной группе. Англичане очень прибавили в последние годы, а у нас опыта игры на чемпионате мира нет. Но у нас есть опыт игры в других турнирах, например, в Лиге чемпионов. Наша цель на чемпионате мира — выйти из группы и побороться за место в четвертьфинале», — приводит слова Маалула РИА Новости.

Он отметил, что все сыгранные матчи чемпионата мира, кроме игры России и Саудовской Аравии, были очень сложными и напряжёнными.

«Мы знаем прекрасную историю сборной Англии, знаем её настоящее. Дух этой команды не изменился. Но мы готовы к этому. У нас нет звёзд в команде. У нас звезда — это наша команда, звезда на нашем флаге Туниса. Мне нравится, что ребята подтянулись в технике, а по психологии у нас нет звёзд. Каждый готов взять на себя бремя лидерства», — добавил специалист.

Соперниками сборной Туниса на чемпионате мира станут команды Англии, Бельгии и Панамы. Свой первый матч подопечные Маалула проведут 18 июня против англичан.

Ранее сообщалось, что в Волгограде не будут дополнительно усиливать меры безопасности из-за английских фанатов.