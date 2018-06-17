Крстаич: Коста-Рика провела хороший матч, но наша оборона была на своём месте

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Темп у игры был хороший все 90 минут. Мы доминировали, потом Коста-Рика постаралась доминировать. Они провели хороший матч, но наша оборона была на своём месте и нейтрализовала сильные стороны соперников, которые были нам известны ещё до игры. Шансами либо пользуешься, либо упускаешь их, и я не могу сказать, что мы были эгоистичными», — приводит слова Крстаича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018.