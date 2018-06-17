Рамирес: после матча с Сербией увидел, что моя команда не потеряла веру в себя

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение от команды Сербии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я увидел в раздевалке после матча, что моя команда не потеряла веру в себя. Да, у нас серьёзные соперники, но, может, у нас получится всё», — приводит слова Рамиреса РИА Новости.

Он отметил, что матч с сербами был непростым для его команды.

«Да, мы потеряли какие-то границы, но мы играем с командами, которые хорошее место занимают в рейтинге. Я ребятам об этом и сказал в раздевалке, что ничего не закончилось, впереди у нас ещё много работы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018.