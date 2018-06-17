Сборная России вылетела в Петербург на матч ЧМ-2018 с Египтом

Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу вылетели в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.