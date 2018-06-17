Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 17 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александар Коларов признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия.