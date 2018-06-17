В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Сербии одержала победу над национальной командой Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Защитник сербской команды Александар Коларов реализовал штрафной удар.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Коста-Рика — Сербия

Ранее сообщалось, что Бранислав Иванович стал рекордсменом по числу игр за сборную Сербии по футболу.