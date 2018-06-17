Иванович стал рекордсменом по числу игр за сборную Сербии по футболу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Сербии по футболу Бранислав Иванович стал рекордсменом по числу матчей за свою национальную команду.

Иванович с первых минут вышел на поле в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Коста-Рики.

Эта игра стала для 34-летнего защитника 104-й в составе сборной, и таким образом он превзошёл достижение экс-полузащитника миланского «Интера» Деяна Станковича, в активе которого 103 матча за команду Сербии.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия.