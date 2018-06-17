ФИФА назвала имя арбитра, который рассудит Россию и Египет в матче ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя арбитра, который рассудит сборные России и Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, главным арбитром встречи станет парагваец Энрике Касерес.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.