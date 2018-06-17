Футболист сборной Уругвая заявил, что был удивлён разгромной победой России над Саудовской Аравией

Защитник сборной Уругвая Гильермо Варела признался, что был удивлён разгромной победой сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Меня удивил счёт, он был слишком крупным. Но мы приехали сюда решать собственные задачи, а не думать об игре соперника. Перед матчем с ними мы проанализируем их и собственные слабые стороны. Посмотрим, чем закончится наша игра с россиянами в последнем туре», — приводит слова Варелы ТАСС.

В матче открытия ЧМ-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Встреча российской команды с Уругваем состоится 25 июня в Самаре.

Ранее в ФИФА назвали причины низкой посещаемости матча ЧМ-2018 Египет — Уругвай.