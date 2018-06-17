Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Игра состоится 17 июня в Самаре. Начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Египта Ахмед Фатхи получил травму на тренировке перед матчем ЧМ-2018 с Россией.