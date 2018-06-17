Капитан сборной Египта Фатхи получил травму на тренировке перед матчем ЧМ-2018 с Россией

Капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил травму на тренировке перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.

Фатхи был вынужден прекратить тренировку из-за повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Египта.

Медицинский штаб сборной Египта считает, что травма не помешает Фатхи принять участие в предыгровой тренировке и в матче с Россией.

Матч Россия — Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что лидер египетской сборной Мохаммед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.