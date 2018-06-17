Минниханов встретился с министрами спорта Франции и Уругвая

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл рабочие встречи на стадионе «Казань Арена» в преддверии матча между сборными Франции и Австралии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, он встретился с чрезвычайным и полномочным послом Австралии в России Питером Мартином Тешем.

Также Минниханов провёл беседу с министром спорта Франции Лорой Флессель и министром спорта Уругвая Фердинандо Касеросой.

Кроме того, состоялась встреча главы региона с президентом Международной федерации студенческого спорта Олегом Матыциным.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Сербский сквер открыли в Светлогорске в преддверии ЧМ-2018.