СМИ: Футболисты «Барселоны» обсуждали Головина в групповом чате мессенджера WhatsApp

Футболисты «Барселоны» обсуждали полузащитника сборной России Александра Головина в групповом чате мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает Don Balon.

Некоторые футболисты были поражены игрой Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. В клубе допускают, что Головин может стать идеальной заменой Серхио Бускетса.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым он входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны».