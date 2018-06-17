Игровые зоны открылись в московском метро в честь ЧМ-2018

Игровые зоны открылись в Московском метрополитене в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-релиз.

Они заработали на станции МЦК «Лужники» и в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на «Площадь Гагарина».

В обеих зонах установлено по два настольных футбола и по одной площадке для напольного бильярда. Кроме того, на станции МЦК появилась киберзона с десятью экранами, где можно сыграть в футбол на приставке.

Турниры в киберзоне проходят ежедневно с 12:00 до 17:00 (требуется предварительная регистрация).

Ранее Inforeactor сообщало, что в московском метро открылась выставка в честь ЧМ-2018.